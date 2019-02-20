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Döviz kurları

20 Şubat 2019 Çarşamba 09:32
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:


İSTANBUL ALIŞSATIŞ
ABD Doları5,29405,2950
Avro6,00606,0070
Sterlin6,89206,9260
ANKARA
ABD Doları5,27005,3200
Avro5,96506,0250
Sterlin6,82206,9700


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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 09:32
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