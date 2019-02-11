Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL
ALIŞ
SATIŞ
ABD Doları
5,2610
5,2620
Avro
5,9560
5,9570
Sterlin
6,7690
6,8030
ANKARA
ABD Doları
5,2400
5,2900
Avro
5,9200
5,9800
Sterlin
6,7130
6,8540
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