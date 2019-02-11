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Döviz kurları

11 Şubat 2019 Pazartesi 12:03
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,26105,2620
Avro5,95605,9570
Sterlin6,76906,8030
ANKARA
ABD Doları5,24005,2900
Avro5,92005,9800
Sterlin6,71306,8540


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Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 12:03
  1. Avro
  2. Dolar
  3. Döviz kurları

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