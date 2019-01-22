0553 313 94 23

Döviz kurları

22 Ocak 2019 Salı 09:34
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞ
ABD Doları5,34205,3430
Avro6,07006,0710
Sterlin6,86106,8950
ANKARA
ABD Doları5,31505,3750
Avro6,03006,1000
Sterlin6,79706,9380


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 09:34
  1. döviz
  2. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aile Bakanlığı’nın kılavuzu feministler mi?
    1. Aile Bakanlığı’nın kılavuzu..
    2. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    3. Restorandan çıkan Arap turistlerin 20..
    4. Döviz kurları
    5. Kılıçdaroğlu'ndan Kamer Genç mesajı!
    6. Almanya ile Fransa arasında yeni bir..
    7. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ..
    8. Özdil'den eleştirilere beyin yakan..
    9. CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    10. Fesat sözleşme iptal edilsin
    11. Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası
    12. İZBAN'da uzlaşma sağlandı!
    13. YPG/PKK, Deyrizor'da bir beldeyi daha..
    14. Dolar ne kadar Merkez Bankası 22 Ocak..
    15. BBP İstanbul ilçe belediye başkan..
    16. Küresel piyasalar Davos'a odaklandı
    17. Doların tansiyonu düştü
    18. TPAO'ya 7 petrol arama ruhsatı verildi
    19. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    20. GÜNDEM / 22 Ocak 2019
    Böyle uyardı: Sayın Erdoğan yeni saldırı geliyor!
    Böyle uyardı: Sayın Erdoğan yeni saldırı geliyor!
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    BDDK'dan kritik uyarı! İnternetten sakın bunu yapmayın
    BDDK'dan kritik uyarı! İnternetten sakın bunu yapmayın
    MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık
    MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık

    Günün Karikatürü

    22 Ocak 2019
    Ortadoğu'da gerilim tırmandı: Sonucuna katlanacaklar
    Ortadoğu'da gerilim tırmandı: Sonucuna katlanacaklar
    Katar Emiri son dakika değişikliğinin nedenini açıkladı
    Katar Emiri son dakika değişikliğinin nedenini açıkladı