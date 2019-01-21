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Döviz kurları

21 Ocak 2019 Pazartesi 09:37
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞ
ABD Doları5,33705,3380
Avro6,07906,0800
Sterlin6,85706,8920
ANKARA
ABD Doları5,31005,3700
Avro6,03506,1050
Sterlin6,78206,9270


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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 09:37
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