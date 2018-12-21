Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,2570 5,2580 5,3000 5,3010 Avro 6,0340 6,0350 6,0620 6,0630 Sterlin 6,6460 6,6790 6,6800 6,7140 İsviçre Frangı 5,2980

5,3250 5,3250 5,3520 ANKARA ABD Doları 5,2400 5,2900 5,2650 5,3250 Avro 5,9900 6,0500 6,0000 6,0700

Sterlin 6,5940 6,7310













6,6080 6,7680



