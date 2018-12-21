Döviz kurları

Döviz kurları21 Aralık 2018 Cuma 17:09
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,2570
|5,2580
|5,3000
|5,3010
|Avro
|6,0340
|6,0350
|6,0620
|6,0630
|Sterlin
|6,6460
|6,6790
|6,6800
|6,7140
|İsviçre Frangı
|5,2980
|5,3250
|5,3250
|5,3520
|ANKARA
|ABD Doları
|5,2400
|5,2900
|5,2650
|5,3250
|Avro
|5,9900
|6,0500
|6,0000
|6,0700
|Sterlin
|6,5940
|6,7310
|6,6080
|6,7680
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