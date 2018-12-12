Döviz kurları

Döviz kurları12 Aralık 2018 Çarşamba 17:07
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dünkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,3710
|5,3720
|5,3510
|5,3520
|Avro
|6,1100
|6,1110
|6,0800
|6,0810
|Sterlin
|6,7430
|6,7770
|6,7360
|6,7690
|İsviçre Frangı
|5,4050
|5,4320
|5,3660
|5,3930
|ANKARA
|ABD Doları
|5,3350
|5,3950
|5,3250
|5,3850
|Avro
|6,0700
|6,1400
|6,0400
|6,1100
|Sterlin
|6,6920
|6,8530
|6,6390
|6,8150
YORUM YAZ