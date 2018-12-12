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Döviz kurları

12 Aralık 2018 Çarşamba 17:07
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dünkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
AlışSatış AlışSatış
ABD Doları5,3710 5,3720 5,35105,3520
Avro6,1100 6,1110 6,08006,0810
Sterlin6,7430 6,7770 6,73606,7690
İsviçre Frangı5,4050 5,4320 5,36605,3930
ANKARA
ABD Doları5,3350 5,39505,32505,3850
Avro6,0700 6,1400 6,04006,1100
Sterlin6,6920 6,8530
6,63906,8150


Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 17:07
  1. döviz
  2. Piyasalar

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