Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dünkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,3710 5,3720 5,3510 5,3520 Avro 6,1100 6,1110 6,0800 6,0810 Sterlin 6,7430 6,7770 6,7360 6,7690 İsviçre Frangı 5,4050 5,4320 5,3660 5,3930 ANKARA ABD Doları 5,3350 5,3950 5,3250 5,3850 Avro 6,0700 6,1400 6,0400 6,1100 Sterlin 6,6920 6,8530

6,6390 6,8150



