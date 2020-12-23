Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,6320
|7,6330
|7,6280
|7,6290
|Avro
|9,3340
|9,3350
|9,3050
|9,3060
|Sterlin
|10,2080
|10,2590
|10,2840
|10,3360
|İsviçre Frangı
|8,6040
|8,6470
|8,5490
|8,5930
|ANKARA
|ABD Doları
|7,6020
|7,6820
|7,5980
|7,6780
|Avro
|9,2940
|9,3740
|9,2650
|9,3450
|Sterlin
|10,1480
|10,3580
|10,2240
|10,4340