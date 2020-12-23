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Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-12-23 17:33:59 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:


SALI
ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,63207,63307,62807,6290
Avro 9,33409,33509,30509,3060
Sterlin 10,208010,259010,284010,3360
İsviçre Frangı 8,60408,64708,54908,5930
ANKARA



ABD Doları 7,60207,68207,59807,6780
Avro 9,29409,37409,26509,3450
Sterlin 10,148010,358010,224010,4340

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