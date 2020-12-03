Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,8290
|7,8300
|7,7770
|7,7780
|Avro
|9,4460
|9,4470
|9,4570
|9,4580
|Sterlin
|10,4100
|10,4620
|10,4530
|10,5050
|İsviçre Frangı
|8,7270
|8,7700
|8,7150
|8,7590
|ANKARA
|ABD Doları
|7,7990
|7,8790
|7,7470
|7,8270
|Avro
|9,4060
|9,4860
|9,4170
|9,4970
|Sterlin
|10,3500
|10,5600
|10,3930
|10,6030