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Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-11-23 17:26:08 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:


CUMA
PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,63407,63507,93307,9340
Avro 9,06709,06809,44009,4410
Sterlin 10,150010,201010,612010,6660
İsviçre Frangı 8,39608,43808,73008,7740
ANKARA



ABD Doları 7,60407,68407,90307,9830
Avro 9,02709,10709,40009,4800
Sterlin 10,090010,300010,552010,7620
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