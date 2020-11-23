Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,6340
|7,6350
|7,9330
|7,9340
|Avro
|9,0670
|9,0680
|9,4400
|9,4410
|Sterlin
|10,1500
|10,2010
|10,6120
|10,6660
|İsviçre Frangı
|8,3960
|8,4380
|8,7300
|8,7740
|ANKARA
|ABD Doları
|7,6040
|7,6840
|7,9030
|7,9830
|Avro
|9,0270
|9,1070
|9,4000
|9,4800
|Sterlin
|10,0900
|10,3000
|10,5520
|10,7620