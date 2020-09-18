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Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-09-18 17:09:28 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,5580 7,5590 7,5730 7,5740
Avro 8,9250 8,9260 8,9640 8,9650
Sterlin 9,7650 9,8140 9,7980 9,8480
İsviçre Frangı 8,3030 8,3440 8,3140 8,3560
ANKARA
ABD Doları 7,5280 7,6080 7,5430 7,6230
Avro 8,8850 8,9650 8,9240 9,0040
Sterlin 9,7050 9,9150

 9,7380 9,9480

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