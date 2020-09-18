Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,5580
|7,5590
|7,5730
|7,5740
|Avro
|8,9250
|8,9260
|8,9640
|8,9650
|Sterlin
|9,7650
|9,8140
|9,7980
|9,8480
|İsviçre Frangı
|8,3030
|8,3440
|8,3140
|8,3560
|ANKARA
|ABD Doları
|7,5280
|7,6080
|7,5430
|7,6230
|Avro
|8,8850
|8,9650
|8,9240
|9,0040
|Sterlin
|9,7050
| 9,9150
|9,7380
|9,9480