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Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-07-17 17:04:41 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış AlışSatış
ABD Doları 6,8560 6,8570 6,86706,8680
Avro 7,84407,8450 7,84807,8490
Sterlin 8,6320 8,6750 8,60808,6510
İsviçre Frangı 7,2670 7,3010 7,30507,3490
ANKARA
ABD Doları 6,84006,8700 6,8500 6,8800
Avro 7,8300 7,8500 7,83007,8500
Sterlin 8,61208,6950

8,58408,6730

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