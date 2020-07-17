Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,8560
|6,8570
|6,8670
|6,8680
|Avro
|7,8440
|7,8450
|7,8480
|7,8490
|Sterlin
|8,6320
|8,6750
|8,6080
|8,6510
|İsviçre Frangı
|7,2670
|7,3010
|7,3050
|7,3490
|ANKARA
|ABD Doları
|6,8400
|6,8700
|6,8500
|6,8800
|Avro
|7,8300
|7,8500
|7,8300
|7,8500
|Sterlin
|8,6120
|8,6950
|8,5840
|8,6730