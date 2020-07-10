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Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-07-10 17:10:10 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA
AlışSatış Alış Satış
ABD Doları 6,86506,8660 6,86606,8670
Avro 7,7750 7,7760 7,76707,7680
Sterlin 8,68708,7300 8,67308,7160
İsviçre Frangı 7,31607,3530 7,30107,3380
ANKARA
ABD Doları 6,86006,9800 6,86006,9900
Avro 7,77007,8900 7,75507,8750
Sterlin 8,64408,8580
8,61308,8270

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Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

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