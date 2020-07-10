Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,8650
|6,8660
|6,8660
|6,8670
|Avro
|7,7750
|7,7760
|7,7670
|7,7680
|Sterlin
|8,6870
|8,7300
|8,6730
|8,7160
|İsviçre Frangı
|7,3160
|7,3530
|7,3010
|7,3380
|ANKARA
|ABD Doları
|6,8600
|6,9800
|6,8600
|6,9900
|Avro
|7,7700
|7,8900
|7,7550
|7,8750
|Sterlin
|8,6440
|8,8580
|8,6130
|8,8270