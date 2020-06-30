  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-06-30 17:24:04 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış AlışSatış
ABD Doları 6,85306,8540 6,8550 6,8560
Avro 7,71107,7120 7,6870 7,6880
Sterlin 8,41208,4540 8,4330 8,4750
İsviçre Frangı 7,20907,2450 7,1980 7,2340
ANKARA
ABD Doları 6,82306,9030 6,8400 6,9500
Avro 7,67107,7510 7,6600 7,7800
Sterlin 8,35208,5620 8,3710 8,5700

Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı