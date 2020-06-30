Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,8530
|6,8540
|6,8550
|6,8560
|Avro
|7,7110
|7,7120
|7,6870
|7,6880
|Sterlin
|8,4120
|8,4540
|8,4330
|8,4750
|İsviçre Frangı
|7,2090
|7,2450
|7,1980
|7,2340
|ANKARA
|ABD Doları
|6,8230
|6,9030
|6,8400
|6,9500
|Avro
|7,6710
|7,7510
|7,6600
|7,7800
|Sterlin
|8,3520
|8,5620
|8,3710
|8,5700