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Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-11-11 17:24:56 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 8,1800 8,1810 7,8710 7,8720
Avro 9,6630 9,6640 9,2500 9,2510
Sterlin 10,8900 10,9450 10,4580 10,5110
İsviçre Frangı 8,9880 9,0330 8,6120 8,6550
ANKARA
ABD Doları 8,1500 8,2300 7,8410 7,9210
Avro 9,6230 9,7030 9,2100 9,2900
Sterlin 10,8300 11,0400 10,3980 10,6080

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