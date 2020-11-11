Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|8,1800
|8,1810
|7,8710
|7,8720
|Avro
|9,6630
|9,6640
|9,2500
|9,2510
|Sterlin
|10,8900
|10,9450
|10,4580
|10,5110
|İsviçre Frangı
|8,9880
|9,0330
|8,6120
|8,6550
|ANKARA
|ABD Doları
|8,1500
|8,2300
|7,8410
|7,9210
|Avro
|9,6230
|9,7030
|9,2100
|9,2900
|Sterlin
|10,8300
|11,0400
|10,3980
|10,6080