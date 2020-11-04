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Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-11-04 17:24:40 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 8,5340 8,5350 8,4530 8,4540
Avro 9,9940 9,9950 9,8970 9,8980
Sterlin 11,1030 11,1590 10,9600 11,0150
İsviçre Frangı 9,3300 9,3770 9,2590 9,3050
ANKARA
ABD Doları 8,5040 8,5840 8,4230 8,5030
Avro 9,9540 10,0340 9,8570 9,9370
Sterlin 11,0430 11,2530 10,9000 11,1100

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