Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|8,5340
|8,5350
|8,4530
|8,4540
|Avro
|9,9940
|9,9950
|9,8970
|9,8980
|Sterlin
|11,1030
|11,1590
|10,9600
|11,0150
|İsviçre Frangı
|9,3300
|9,3770
|9,2590
|9,3050
|ANKARA
|ABD Doları
|8,5040
|8,5840
|8,4230
|8,5030
|Avro
|9,9540
|10,0340
|9,8570
|9,9370
|Sterlin
|11,0430
|11,2530
|10,9000
|11,1100