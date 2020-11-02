Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|8,3780
|8,3790
|8,4400
|8,4410
|Avro
|9,7910
|9,7920
|9,8170
|9,8180
|Sterlin
|10,8280
|10,8820
|10,8890
|10,9430
|İsviçre Frangı
|9,1240
|9,1700
|9,1620
|9,2070
|ANKARA
|ABD Doları
|8,3480
|8,4280
|8,4100
|8,4900
|Avro
|9,7510
|9,8310
|9,7770
|9,8570
|Sterlin
|10,7680
|10,9780
|10,8290
|11,0390