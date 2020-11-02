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Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-11-02 17:24:48 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 8,3780 8,3790 8,4400 8,4410
Avro 9,7910 9,7920 9,8170 9,8180
Sterlin 10,8280 10,8820 10,8890 10,9430
İsviçre Frangı 9,1240 9,1700 9,1620 9,2070
ANKARA
ABD Doları 8,3480 8,4280 8,4100 8,4900
Avro 9,7510 9,8310 9,7770 9,8570
Sterlin 10,7680 10,9780 10,8290 11,0390

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