Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, çarşamba günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|8,2450
|8,2460
|9,3780
|9,3790
|Avro
|9,6800
|9,6810
|9,7910
|9,7920
|Sterlin
|10,6970
|10,7510
|10,8280
|10,8820
|İsviçre Frangı
|9,0610
|9,1070
|9,1240
|9,1700
|ANKARA
|ABD Doları
|8,2150
|8,2950
|8,3480
|8,4280
|Avro
|9,6400
|9,7200
|9,7510
|9,8310
|Sterlin
|10,6370
|10,8470
|10,7680
|10,9780