Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,9230
|7,9240
|7,9630
|7,9640
|Avro
|9,3740
|9,3750
|9,4190
|9,4200
|Sterlin
|10,3430
|10,3950
|10,3550
|10,4070
|İsviçre Frangı
|8,7100
|8,7540
|8,7650
|8,8090
|ANKARA
|ABD Doları
|7,8930
|7,9730
|7,9330
|7,9930
|Avro
|9,3340
|9,4140
|9,3790
|9,4590
|Sterlin
|10,2830
|10,4930
|10,2950
|10,5050