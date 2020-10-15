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Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-10-15 17:08:59 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,9120 7,9130 7,9440 7,9450
Avro 9,3080 9,3090 9,3010 9,3020
Sterlin 10,3050 10,3560 10,2500 10,3100
İsviçre Frangı 8,6520 8,6960 8,6620 8,7060
ANKARA
ABD Doları 7,8820 7,9620 7,9140 7,9940
Avro 9,2680 9,3480 9,2610 9,3410
Sterlin 10,2450 10,4550 10,1900 10,4000

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