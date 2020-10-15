Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,9120
|7,9130
|7,9440
|7,9450
|Avro
|9,3080
|9,3090
|9,3010
|9,3020
|Sterlin
|10,3050
|10,3560
|10,2500
|10,3100
|İsviçre Frangı
|8,6520
|8,6960
|8,6620
|8,7060
|ANKARA
|ABD Doları
|7,8820
|7,9620
|7,9140
|7,9940
|Avro
|9,2680
|9,3480
|9,2610
|9,3410
|Sterlin
|10,2450
|10,4550
|10,1900
|10,4000