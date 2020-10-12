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Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-10-12 17:20:45 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,8880 7,8890 7,8730 7,8740
Avro 9,3160 9,3170 9,2990 9,3000
Sterlin 10,2140 10,2650 10,2560 10,3070
İsviçre Frangı 8,6320 8,6750 8,6510 8,6940
ANKARA
ABD Doları 7,8580 7,9380 7,8430 7,9230
Avro 9,2760 9,3560 9,2590 9,3390
Sterlin 10,1540 10,3640 10,1960 10,4060

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