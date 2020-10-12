Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,8880
|7,8890
|7,8730
|7,8740
|Avro
|9,3160
|9,3170
|9,2990
|9,3000
|Sterlin
|10,2140
|10,2650
|10,2560
|10,3070
|İsviçre Frangı
|8,6320
|8,6750
|8,6510
|8,6940
|ANKARA
|ABD Doları
|7,8580
|7,9380
|7,8430
|7,9230
|Avro
|9,2760
|9,3560
|9,2590
|9,3390
|Sterlin
|10,1540
|10,3640
|10,1960
|10,4060