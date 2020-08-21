Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,3360
|7,3370
|7,3440
|7,3450
|Avro
|8,6840
|8,6850
|8,6350
|8,6360
|Sterlin
|9,6120
|9,6600
|9,6430
|9,6920
|İsviçre Frangı
|8,0550
|8,0950
|8,0680
|8,1080
|ANKARA
|ABD Doları
|7,3060
|7,3860
|7,3140
|7,3940
|Avro
|8,6440
|8,7240
|8,5950
|8,6750
|Sterlin
|9,5520
|9,7620
|9,5830
|9,7930