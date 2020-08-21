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Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-08-21 17:12:35 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,3360 7,3370 7,3440 7,3450
Avro 8,6840 8,6850 8,6350 8,6360
Sterlin 9,6120 9,6600 9,6430 9,6920
İsviçre Frangı 8,0550 8,0950 8,0680 8,1080
ANKARA
ABD Doları 7,3060 7,3860 7,3140 7,3940
Avro 8,6440 8,7240 8,5950 8,6750
Sterlin 9,5520 9,7620 9,5830 9,7930

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