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Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-08-14 17:22:54 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,3150 7,3160 7,3720 7,3730
Avro 8,6720 8,6730 8,7160 8,7170
Sterlin 9,6170 9,6650 9,6830 9,7310
İsviçre Frangı 8,0680 8,1080 8,1230 8,1630
ANKARA
ABD Doları 7,2850 7,3650 7,3420 7,4220
Avro 8,6320 8,7120 8,6760 8,7560
Sterlin 9,5570 9,7670 9,6230 9,8330


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