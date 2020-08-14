Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,3150
|7,3160
|7,3720
|7,3730
|Avro
|8,6720
|8,6730
|8,7160
|8,7170
|Sterlin
|9,6170
|9,6650
|9,6830
|9,7310
|İsviçre Frangı
|8,0680
|8,1080
|8,1230
|8,1630
|ANKARA
|ABD Doları
|7,2850
|7,3650
|7,3420
|7,4220
|Avro
|8,6320
|8,7120
|8,6760
|8,7560
|Sterlin
|9,5570
|9,7670
|9,6230
|9,8330