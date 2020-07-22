Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,8420
|6,8430
|6,8510
|6,8520
|Avro
|7,8400
|7,8410
|7,9380
|7,9390
|Sterlin
|8,7380
|8,7820
|8,7440
|8,7880
|İsviçre Frangı
|7,3240
|7,3610
|7,3900
|7,4270
|ANKARA
|ABD Doları
|6,8120
|6,8920
|6,8210
|6,9010
|Avro
|7,8000
|7,8800
|7,8980
|7,9780
|Sterlin
|8,6780
|8,8880
|8,6840
|8,8940