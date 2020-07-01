Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,8550
|6,8560
|6,8490
|6,8500
|Avro
|7,6870
|7,6880
|7,7100
|7,7110
|Sterlin
|8,4330
|8,4750
|8,4990
|8,5430
|İsviçre Frangı
|7,1980
|7,2340
|7,2230
|7,2590
|ANKARA
|ABD Doları
|6,8400
|6,9500
|6,8190
|6,8990
|Avro
|7,6600
|7,7800
|7,6700
|7,7500
|Sterlin
|8,3710
|8,5700
|8,4390
|8,6490