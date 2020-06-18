Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,8490
|6,8500
|6,8570
|6,8580
|Avro
|7,6870
|7,6880
|7,6960
|7,6970
|Sterlin
|8,5680
|8,6110
|8,5000
|8,5420
|İsviçre Frangı
|7,1910
|7,2270
|7,1870
|7,2230
|ANKARA
|ABD Doları
|6,8190
|6,8990
|6,8270
|6,9070
|Avro
|7,6470
|7,7727
|7,6560
|7,7360
|Sterlin
|8,5080
|8,7180
|8,4400
|8,6500