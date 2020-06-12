Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,8210
|6,8220
|6,8340
|6,8350
|Avro
|7,7600
|7,7610
|7,7220
|7,7230
|Sterlin
|8,6120
|8,6550
|8,5780
|8,6210
|İsviçre Frangı
|7,2340
|7,2700
|7,1910
|7,2280
|ANKARA
|ABD Doları
|6,7910
|6,8710
|6,8040
|6,8840
|Avro
|7,7200
|7,8000
|7,6820
|7,7620
|Sterlin
|8,5520
|8,7620
|8,5180
|8,7280