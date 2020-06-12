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Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-06-12 17:19:17 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 6,8210 6,8220 6,8340 6,8350
Avro 7,7600 7,7610 7,7220 7,7230
Sterlin 8,6120 8,6550 8,5780 8,6210
İsviçre Frangı 7,2340 7,2700 7,1910 7,2280
ANKARA
ABD Doları 6,7910 6,8710 6,8040 6,8840
Avro 7,7200 7,8000 7,6820 7,7620
Sterlin 8,5520 8,7620 8,5180 8,7280

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