Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,7900
|6,7910
|6,8210
|6,8220
|Avro
|7,7180
|7,7190
|7,7600
|7,7610
|Sterlin
|8,6440
|8,6880
|8,6120
|8,6550
|İsviçre Frangı
|7,1710
|7,2070
|7,2340
|7,2700
|ANKARA
|ABD Doları
|6,7600
|6,8400
|6,7910
|6,8710
|Avro
|7,6780
|7,7580
|7,7200
|7,8000
|Sterlin
|8,5840
|8,7940
|8,5520
|8,7620