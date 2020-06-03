Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,7270
|6,7280
|6,7420
|6,7430
|Avro
|7,5310
|7,5320
|7,5640
|7,5650
|Sterlin
|8,4360
|8,4780
|8,4590
|8,5020
|İsviçre Frangı
|6,9860
|7,0210
|6,9870
|7,0220
|ANKARA
|ABD Doları
|6,7500
|6,8600
|6,7600
|6,8600
|Avro
|7,5250
|7,6400
|7,5700
|7,6800
|Sterlin
|8,3680
|8,6150
|8,4260
|8,6620