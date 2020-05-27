Döviz kurları
2020-05-27 17:15:02 -
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,8140
|6,8150
|6,7740
|6,7750
|Avro
|7,4270
|7,4280
|7,4470
|7,4480
|Sterlin
|8,2800
|8,3210
|8,2880
|8,3290
|İsviçre Frangı
|6,9970
|7,0320
|6,9670
|7,0010
|ANKARA
|ABD Doları
|6,8150
|6,8650
|6,7950
|6,9000
|Avro
|7,4150
|7,4750
|7,4550
|7,5700
|Sterlin
|8,1920
|8,3920
|8,2540
|8,5100