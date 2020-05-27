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Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-05-27 17:15:02 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 6,8140 6,8150 6,7740 6,7750
Avro 7,4270 7,4280 7,4470 7,4480
Sterlin 8,2800 8,3210 8,2880 8,3290
İsviçre Frangı 6,9970 7,0320 6,9670 7,0010
ANKARA
ABD Doları 6,8150 6,8650 6,7950 6,9000
Avro 7,4150 7,4750 7,4550 7,5700
Sterlin 8,1920 8,3920 8,2540 8,5100


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