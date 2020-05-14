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Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-05-14 17:21:37 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 6,9730 6,9740 6,9620 6,9630
Avro 7,5760 7,5760 7,5110 7,5120
Sterlin 8,5210 8,5640 8,4710 8,5140
İsviçre Frangı 7,1810 7,2170 7,1360 7,1720
ANKARA
ABD Doları 6,9700 7,0250 6,9650 7,0150
Avro 7,5650 7,6300 7,5100 7,5700
Sterlin 8,5040 8,7200 8,3880 8,6020


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