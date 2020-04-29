Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,9970
|6,9980
|6,9630
|6,9640
|Avro
|7,5880
|7,5890
|7,5520
|7,5530
|Sterlin
|8,6930
|8,7370
|8,6410
|8,6840
|İsviçre Frangı
|7,1680
|7,2040
|7,1420
|7,1780
|ANKARA
|ABD Doları
|6,9850
|7,0350
|6,9700
|7,0200
|Avro
|7,5750
|7,6350
|7,5650
|7,6250
|Sterlin
|8,6030
|8,7980
|8,5500
|8,7330