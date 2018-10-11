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Döviz kredilerinin TL olarak yapılandırılması nasıl olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları" ile ilgili genelgesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, Döviz kredileri TL cinsinden yapılandırıldığında o tarihteki Merkez Bankası kuru esas alınacak.

11 Ekim 2018 Perşembe 07:49
Döviz kredilerinin TL olarak yapılandırılması nasıl olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları" ile ilgili genelgesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, Döviz kredileri TL cinsinden yapılandırıldığında o tarihteki Merkez Bankası kuru esas alınacak.

Resmi Gazete'de yer alan karar şunlar:

"Makroekonomik istikrarı korumak, üretimi artırmak ve toplumun refah düzeyini yükseltmek için Yeni Ekonomi Programı uygulanacak"

"Temel hedefimiz kamu harcamalarında tasarruf yapmak, enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumaktır."

"Enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumak, kamu mali dengelerini ve mali disiplini daha da güçlendirmek önceliklerimizdir."

"Ödenek ve tahsislerde devam eden öncelikli projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek olanlara öncelik verilecektir."

"Tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında 2019 Yılı Yatırım Programı'na yeni proje alınmayacak."

"Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarına ve ekonomide katma değer artışına doğrudan hizmet etmeyen projeler teklif edilmeyecek."

Resmi Gazete'nin 13 Eylül sayısında yayımlanan Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı kararda değişiklik yapan cumhurbaşkanı kararına göre, Türkiye'de yerleşik kişilerin, bakanlıkça belirlenen haller dışında kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile işi, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya döviz endeksli olarak kararlaştırılamayacağı hükme bağlandı. Bununla ilgili hazırlanan tebliğ taslağına göre 2 Ocak 2018 öncesi sözleşmeler için 2 Ocak kuru kullanılırken; 2 Ocak 2018 sonrasındaki sözleşmeler için ise sözleşme tarihindeki kur geçerli olacak.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 07:49
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