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Döviz kazandırdı altın kaybettirdi

Haftayı yükselişle kapatan dolar ve euro yatırımcılarına kazanç sağlarken, borsa ve altında yaşanan düşüş ise yatırımcılarının yüzünü güldürmedi.

11 Kasım 2018 Pazar 10:47
Döviz kazandırdı altın kaybettirdi

Geride bıraktığımız haftada yatırım araçlarından döviz kazandırırken, borsa ve altın kaybettirdi. Serbest piyasada doların satış fiyatı yüzde 1,22 artışla 5,48 liraya yükselirken, Euro’nun satış fiyatı yüzde 0,48 kazançla 6,21 lira oldu. Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, yüzde 0,84 azalışla 213,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 0,83 azalışla bin 427 liraya düştü. Borsa İstanbul (BİST) işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 1,36 kayıpla 92 bin 839 puandan kapattı. Aynı dönemde BİST Mali Endeksi yüzde 0,40 artışla 100 bin 952 puana, Teknoloji Endeksi de yüzde 1,02 kazançla 107 bin 736,72 puana yükseldi.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 10:47
  1. Kapalıçarşı
  2. Cumhuriyet altını
  3. Borsa İstanbul (BİST)
  4. BİST Mali Endeksi
  5. borsa
  6. altın
  7. döviz
  8. Teknoloji Endeksi

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