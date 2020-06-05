Döviz hesapları yeniden 200 milyar doları aştı

Döviz hesapları son olarak mart ayının ilk haftasında ilk kez 200 milyar dolara ulaşmıştı. 2 hafta üst üste 200 milyar doların üzerinde seyreden döviz hesapları çözülmüş, mayıs ayının ilk haftasında 194 milyar 277 milyon dolara kadar düşmüştü. Yurt içi yerleşiklerin döviz hesaplarından en yüksek tutar 201 milyar dolar 701 milyon dolar ile 6 Mart haftasında görüşmüştü.

22 Mayıs haftasında 199 milyar 293 milyar dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz hesapları, geçtiğimiz hafta itibarıyla 200 milyar 209 milyon dolar oldu. Söz konusu tutarın 120 milyar 910 milyon dolarını gerçek kişi hesapları; 79 milyar 299 milyon doları ise tüzel hesaplardan oluştu.