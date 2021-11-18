Döviz alım satımında yeni düzenleme! Artık zorunlu oldu
Döviz alım satımında kimlik tespitini zorunlu hale getiren düzenlemede değişiklik yapıldı. 100 dolar ve üzerinde alım satımda kimlik şartı zorunlu olacak.
Döviz bürolarında alt ve üst limit olmadan doviz alım satımına yönelik tüm işlemlerde kimlik tespiti şart, esnetildi. Kimlik tespiti, 100 dolar ve üstündeki döviz alım satımları için şart olacak.
Resmi Gazete'de yer aldı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Döviz bürolarından yapılan tüm döviz işlemlerine kimlik tespiti şartı 12 Ekim'de getirilmişti.
Döviz büroları düzenlemeye karşı kepenk kapatma eylemi yapmıştı.
Düzenlemenin ayrıntıları!
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Hazine Ve Maliye Bakanlığı'nın yeni tebliğinde şu ifadeler yer aldı:
MADDE 1 – 30/1/2018 tarihli ve 30317 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45)'in 18 inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan "mevcut ortaklar dışında kişilere" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan "tüm işlemlerde" ibaresi "100 ABD Doları ve/veya karşılığı Türk Lirası tutarını aşan işlemler için" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "zorunlu halleri değerlendirmeye," ibaresinden sonra gelmek üzere "işlem limitlerini belirlemeye," ibaresi eklenmiştir.
MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.