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Döverek doğurtma olayına Sağlık Bakanlığı el koydu!

Sağlık Bakanlığı, 'hamile kadına doğum esnasında darp' olayı hakkında inceleme süresince adı geçen personelin doğum salonundaki görevinden alındığını açıkladı.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 11:54
Döverek doğurtma olayına Sağlık Bakanlığı el koydu!

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 28 yaşındaki hamile E.E.’nin, iki gün önce gece saatlerinde doğum sancısı başladı. Bismil Devlet Hastanesine kaldırılan E.E, durumunun kritik olması nedeniyle ambulansla Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine nakledildi. Doğum sancıları gittikçe artan E.E. hastaneye kaldırıldığında direkt doğumhaneye alınarak doğum süreci başlatıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

İddiaya göre doğum sancısı çeken ve ağrıdan çığlık atan E.E, saat 24.00’ten sabaha karşı 06.00’a kadar doğumhanede kaldı. Doğuma giren ebe ve hemşirelerin E.E.’yi hem doğumdan önce hem de doğumdan sonra darp ettiği ileri sürüldü. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığından açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Medyada, hamile kadına doğum esnasında darp iddiası başlığıyla yer alan haberler üzerine bakanlığımız talimatıyla Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünce inceleme başlatılmıştır" denildi.

PERSONEL İNCELEME SÜRESİNCE GÖREVDEN ALINDI

İnceleme neticesinde ihmal ya da kusur tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemlerin uygulanacağını belirten Bakanlık, "Ayrıca inceleme süresince adı geçen personel doğum salonundaki görevinden alınmıştır" açıklamasını yaptı.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 11:54
  1. Diyarbakır
  2. Bismil Devlet Hastanesi
  3. diyarbakır
  4. sağlık bakanlığı
  5. soruşturma

YORUM YAZ

  • Osman ÇETİNOsman ÇETİN47 dk önce
    Bu sağlıkçılara devletin dersini vermesi gerekiyor, Onlar mağdur olunca savunuluyor da vatandaşın hiç bir şeye hakkı yok mu?
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