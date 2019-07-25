Douglas kimdir nereli ve kaç yaşında? Douglas Beşiktaş transfer Beşiktaş, sezonu Sivasspor'da geçiren ve bonservisi elinde olan Brezilyalı sağ bek Douglas ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş'ın Douglas’a yıllık 800 bin euro vereceği öğrenildi. Beşiktaş son dakika transfer haberi Douglas kimdir nereli ve kaç yaşında?

Beşiktaş, sezonu Sivasspor'da geçiren ve bonservisi elinde olan Brezilyalı sağ bek Douglas ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş'ın Douglas’a yıllık 800 bin euro vereceği öğrenildi. Beşiktaş son dakika transfer haberi Douglas kimdir nereli ve kaç yaşında? Douglas Pereira dos Santos, Ağustos 1990 yılında dünyaya gelen savunma oyuncusudur. 1.71 boyundaki Douglas geçtiğimiz sezon Barcelona’dan kiralık olarak Sivasspor’a transfer olmuştu. Bonservisi elinde olan Douglas geçtiğimiz sezon Sivasspor ile çıktığı 32 maçta 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

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