Dosyalar arasında ne fark var? Anayasa Mahkemesi'ne Can Atalay sorusu

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programında önemli ifadeler kullandı.

Gezi parkı hükümlüsü Can Atalay için skandal bir şekilde hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi'ne dikkat çeken bir soru yönelten Karahasanoğlu şunları söyledi:

Anayasa Mahkemesi çıkıp bunu dürüst bir şekilde söylerse ben 'eyvallah' diyeceğim.

Bizim önümüzde cezası kesinleşen ve cezaevinde olan her dosya aynı değildir. Cezaevinde olan kişinin dosyası farklıdır.

Bir gün önce karar vermesi gerekir Anayasa Mahkemesi'nin. Yanlış bir durum varsa o kişi cezaevinde bir gün bile fazla kalmasın diye.

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'Cezaevinde olan ve cezası kesinleşen kaç bin dosyanın önüne Can Atalay'ın dosyasını geçirdiniz?' diye Anayasa Mahkemesi'ne soruyorum.

Çıksınlar açıklama yapsınlar. Desinler ki; 'Bizim önümüzde tek dosya var. Cezaevinde olup 'benim cezam haksızdır, kanuna aykırıdır' diyen tek kişi Can Atalay'dır desinler, ben 'Eyvallah, Anayasa Mahkemesi haklıdır' diyeceğim. Ama diyemezler.



'Ben şuan cezaevindeyim. hak ihlali yapılmıştı. Benim dosyamı Anayasa Mahkemesi bireysel başvurumu incelesin' diyen yüzlerce binlerce başvuru varken onların önüne Can Atalay getiriliyorsa arada ne fark var?