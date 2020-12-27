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Dünya Dostum'dan Taliban'a çağrı
Dünya

Dostum'dan Taliban'a çağrı

Afganistan'da geçtiğimiz aylarda Mareşal ilan edilen Abdurreşid Dostum, Taliban'ın seçimlere katılması gerektiğini savundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 23:45:00 -
Dostum'dan Taliban'a çağrı

Afganistan'da geçtiğimiz aylarda Mareşal ilan edilen Abdurreşid Dostum, Taliban'ın seçimlere katılması gerektiğini savundu.

Hükümete yakın basın mensuplarına verdiği demeçte Dostum, hareketin seçimlere katılması gerektiğini şu sözlerle ifade etti:

"Taliban, Afganlar arasındaki popülaritesini seçimler vasıtasıyla test etmeli."

Afganistan'da Kabil hükümetini oluşturan taraflar daha önce de Taliban'ın seçimlere katılması gerektiğini savunmuş, Taliban ise bu çağrıları reddetmişti.

"Dünya orduları Taliban'a yenildi"

Dostum, geçtiğimiz günlerde Taliban'a dair kullandığı ifadelerle gündeme gelmişti.

Dostum, NATO ve ABD güçlerini kast ederek, Taliban'ın dünya ordularını yenilgiye uğrattığını söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Dünyanın orduları, süper güçleri, NATO jetleri ve ekipmanları Afganistan'da motorsikletlilere mağlup oldu."

Geçtiğimiz aylarda Mareşal ilen edilen Dostum, Kabil hükümetini oluşturan tarafların en önemli isimleri arasında yer alıyor.

Kaynak: Mepa News

 

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