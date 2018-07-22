Dostum iniş yaptı, patlama meydana geldi!
Bir süredir Türkiye'de bulunan Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Dostum, ülkesine döndü. Dostum'un iniş yaptığı havalimanı çevresinde patlama meydana geldi.22 Temmuz 2018 Pazar 15:58
Bir süredir Türkiye'de bulunan Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşit Dostum, ülkesine döndü.
Türkiye'de bulunan Dostum, Afganistan'ın başkenti Kabil'e döndü.
PATLAMA MEYDANA GELDİ
Dostum'u, Afganistan Cumhurbaşkanı İkinci Yardımcısı Server Daniş, İçişleri Bakanı Veyis Bermek ve milletvekilleri Kabil Uluslararası Havalimanı'nda karşıladı.
Raşit Dostum'u Ankara'dan Kabil'e taşıyan uçağın iniş yapmasından kısa süre sonra havaalanı civarında patlama meydana geldi. Dostum'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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