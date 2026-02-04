  • İSTANBUL
Dostu sevindiren, düşmanı titreten bir gelişme daha! Akdeniz Fırkateyni denize indirildi!
Gündem

Dostu sevindiren, düşmanı titreten bir gelişme daha! Akdeniz Fırkateyni denize indirildi!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Dostu sevindiren, düşmanı titreten bir gelişme daha! Akdeniz Fırkateyni denize indirildi!

Yerli ve milli savunma sanayisi ile dünyanın parlayan yıldızı haline gelen Türkiye, savaş gemisi inşasında önemli atılımlarına devam ediyor.

Aynı anda 40’a yakın çeşitli sınıflarda savaş gemisini inşa eden Türkiye, inşa süreci tamamlanan gemileri de bir bir denize indiriyor. İstif sınıfının beşinci gemisi Akdeniz Fırkateyni de denize indirildi. 4 geminin farklı seviyelerde donatım faaliyetleri ise eş zamanlı olarak devam ediyor.

HEM OPERASYONEL HEM DE MALİ AÇIDAN BÜYÜK KAZANIMLAR

Savunma Teknolojileri, Stratejileri ve Politikaları Araştırmacısı Ahmet Alemdar, Akdeniz Fırkateyni’nin denize indirilmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede; “İstif sınıfının ikinci ve üçüncü gemileri olan İZMİR ve İZMİT (F-517) fırkateynleri tam bir yıl önce ardı ardına denize indirilmişti. Eylül 2025'te ise sınıfın dördüncü gemisi İÇEL fırkateyni denize indirildi. İZMİR fırkateyninin donatım çalışmasında ise artık sona yaklaşılıyor. Sırf bu inşa programını eş zamanlı yürütmek bile hem operasyonel hem de mali açıdan büyük kazanımların sağlandığına işaret ediyor” dedi.

