Sözleşmenin detayları belli oldu! Fenerbahçe, dünya yıldızı N’Golo Kante'yi renklerine bağladı

FENERBAHÇE, Fransız orta saha oyuncusu N’Golo Kante ile 2.5 yılık sözleşme imzaladı.

Devre arası transfer döneminde kadrosuna güçlendirmeye devam eden Fenerbahçe, orta sahaya bir transfer daha gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad forması giyen 34 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusuyla 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertliler, golcü oyuncu Youssef En-Nesyri'yi Al-Ittihad’a gönderirken, üzerine 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek 34 yaşındaki dünya şampiyonu yıldızın lisansını resmen çıkardı.

Kante’nin transferiyle ilgili sarı-lacivertli kulübün sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Bazı hikayeler zaman alır, ama yarım kalmaz. Fenerbahçemize hoş geldin N'Golo Kante” ifadeleri kullanıldı.

Sarı-lacivertli yönetim, Al-Ittihad kulübünü ikna etmek için de stratejik bir hamle yaptı.

Golcü oyuncu Youssef En-Nesyri’nin Suudi ekibine gönderilmesi karşılığında Kante transferini bitiren Fenerbahçe, bonservis bedeli olarak sadece 4 milyon Euro ödeyecek. Bazı kaynaklara göre ise Kante, Al-Ittihad’dan alacağı olan 12 milyon Euro'dan vazgeçerek bu bedelin bonservis sayılmasını sağladı ve kulübe bedelsiz bir şekilde katıldı. 2028 yılına kadar sürecek olan bu anlaşma ile Fenerbahçe, orta sahasına hem tecrübe hem de dünya çapında bir dinamizm katmış oldu.