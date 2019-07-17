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Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ve İnegöl Gençlik ve Spor Kulübü masa tenisi takımları, 15 Temmuz kupasında buluştu.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:50
Dostluk kazandı

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ve İnegöl Gençlik ve Spor Kulübü masa tenisi takımları, 15 Temmuz kupasında buluştu. İki kulüpten 68 sporcunun katıldığı turnuvada dereceye girenler çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.


Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Masa Tenisi branşı, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ anma adına turnuva düzenledi. 15 Temmuz Kupası olarak adlandırılan turnuvaya Büyükşehir Belediyespor Kulübü ve İnegöl Gençlik ve Spor Kulübü masa tenisi sporcuları katıldı. Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Masa Tenisi Salonu’nda yapılan organizasyona, minik, küçük, yıldız ve genç kategorilerinde toplam 68 sporcu katıldı. Dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.


“Özel bir turnuva oldu”


Ödül töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Metin Biberci, misafir takım İnegöl Gençlik ve Spor Kulübü’ne teşekkür etti. Turnuvanın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü anısına yapıldığını belirten Biberci, “ İnegöl Gençlik ve Spor Kulübü’nü burada misafir ettik. Küçük büyük bütün sporcularımız hem maç yaptı hem de yeni arkadaşlarıyla antrenman fırsatı yakaladı. Sporcularımızın yanı sıra ailelerimiz de bu önemli günü bizimle paylaştılar. Turnuvadaki amacımız yarışmadan ziyade, ülkemiz için önemli bir gün olan 15 Temmuz’u unutturmamaktır. Özel bir turnuva oldu. Bu etkinlikleri devam ettirmek istiyoruz” diye konuştu.


Biberci, spora büyük önem ve destek veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür ederek, “Biz de bu desteği en iyi şekilde kullanarak tüm Bursa’ya masa tenisi sporunu yaygınlaştıracağız” dedi.


İnegöl Gençlik ve Spor Kulübü antrenörü İsmail Gümüş de organizasyondan dolayı Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü yöneticilerine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:50
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