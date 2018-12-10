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Dostluk bitti! Savaşın ayak sesleri

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, 31 Mayıs 1997 tarihinde Rusya ile imzalanan Dostluk Anlaşması'nın durdurulmasıyla ilgili kararnameyi imzaladı. Karar, 1 Nisan 2019'da yürürlüğe girecek.

10 Aralık 2018 Pazartesi 21:37
Dostluk bitti! Savaşın ayak sesleri

Ukrayna, Kerch Boğazı'nda yaşanan krizin ardından Rusya ile ilişkilerini askıya alıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rusya ile Ukrayna arasında Dostluk, İşbirliği ve Ortaklık Anlaşması'nın durdurulmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Petro Poroşenko'nun Twitter hesabından duyurduğu karar, 1 Nisan 2019'da yürürlüğe girecek.

1997 tarihinde imzalanmıştı

Ukrayna ile Rusya arasındaki dostluk anlaşması 31 Mayıs 1997 tarihinde Ukrayna'da imzalanmıştı. Dostluk, İşbirliği ve Ortaklık Anlaşması 1 Nisan 1999'da yürürlüğe girmiş ve tarafların itirazları olmadan on yıl boyunca otomatik olarak uzatılmıştı.

Rusya, Ukrayna gemilerini alıkoydu

Kasım ayında Ukrayna donanmasına ait 3 gemi Rus karasularına girerek, Kerç Boğazı üzerinden Azak Denizi'ne geçmeye çalışmıştı.

Ukrayna gemilerinin karasularına girmesiyle Rus Sahil Güvenliği gemilere ateş açmıştı. Ukrayna gemileri ve gemi mürettebatı Rusya tarafından alıkonmuştu.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 21:37
  1. Ukrayna
  2. Petro Poroşenko
  3. Rusya
  4. Kerch Boğazı

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