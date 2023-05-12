Dostların ziyareti sürüyor
Akit Medya Grubu’nun Küçükçekmece’deki merkez binasında 27 Nisan’da meydana gelen, gazetemizi, Akit TV’yi ve yeniakit.com.tr’yi ağır şekilde etkileyen yangının üzerinden iki hafta geçerken, felaketin ardından gazetemize destek ve geçmiş olsun ziyaretleri sürüyor.
HABER MERKEZİ
Dün İstanbul holding ve GMK Proje Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Murat Kalsın ile GMK Proje Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özdemir ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürümüz Ali İhsan Karahasanoğlu’nun hukukçu arkadaşları Prof. Dr. Arslan Kaya, Albaraka Türk Hukuk Müşaviri Nihat Boz, Av. Ömer Bozoğlu, Noter Ahmet Mıdık yangında ağır hasar alan binamıza gelerek, yöneticilerimize geçmiş olsun dileklerini iletti.
Bina önüne kurulan geçici çadırda gerçekleşen ziyarete ev sahipliği yapan Ali İhsan Karahasanoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, misafirlerine verdikleri destek için teşekkür etti.