  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Dostların ziyareti sürüyor
Medya

Dostların ziyareti sürüyor

Yeniakit Publisher
2023-05-12 09:22:00 -
Dostların ziyareti sürüyor

Akit Medya Grubu’nun Küçükçekmece’deki merkez binasında 27 Nisan’da meydana gelen, gazetemizi, Akit TV’yi ve yeniakit.com.tr’yi ağır şekilde etkileyen yangının üzerinden iki hafta geçerken, felaketin ardından gazetemize destek ve geçmiş olsun ziyaretleri sürüyor.

HABER MERKEZİ

Dün İstanbul holding ve GMK Proje Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Murat Kalsın ile GMK Proje Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özdemir ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürümüz Ali İhsan Karahasanoğlu’nun hukukçu arkadaşları Prof. Dr. Arslan Kaya, Albaraka Türk Hukuk Müşaviri Nihat Boz, Av. Ömer Bozoğlu, Noter Ahmet Mıdık yangında ağır hasar alan binamıza gelerek, yöneticilerimize geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bina önüne kurulan geçici çadırda gerçekleşen ziyarete ev sahipliği yapan Ali İhsan Karahasanoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, misafirlerine verdikleri destek için teşekkür etti.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23