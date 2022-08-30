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Medya Dostların taziye ziyaretleri sürüyor! Mustafa ağabey zor zamanların adamıydı
Medya

Dostların taziye ziyaretleri sürüyor! Mustafa ağabey zor zamanların adamıydı

Merhum İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu’nun dar-ı bekaya irtihali dolayısıyla akit’e başsağlığı ziyaretleri devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-30 09:23:00 -
Dostların taziye ziyaretleri sürüyor! Mustafa ağabey zor zamanların adamıydı

Dün gün boyu süren ziyaretlerde, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Hoca Ahmet Yesevi Derneği (HAYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Genel Sekreteri Yakup Aydoğdu, Kurumsal İlişkiler Sorumlusu Ömer Toroman, işadamı Mehmet Çalık, Akit Medya Grubu’nun Küçükçekmece’deki merkez binasına gelerek başsağlığı dileklerini iletti. Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, akit camiasına, çalışanlarına ve okurlarına başsağlığı dileğinde bulunarak, sabır temennilerini iletti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Başkan Kılınç, “Mustafa ağabeyimiz Türkiye’nin en zor dönemlerinde, zor şartlarda hiçbir menfaat beklemeden kendini feda ederek değerlerimizi temsil etti. Bu konuda müthiş bir mücadelesi vardı. Bizim bir değerimizdi. İyi ki böyle değerlere sahibiz. Toplum olarak ayakta durmamızı sağlayan insanlardan birisidir. Özellikle 28 Şubat sürecinde böyle yiğit insanlar sahada bize güven veriyor, umut ışığı oluyordu. O zor dönemlerde mücadele etmek kolay değildi. Zaten Mustafa ağabeyi ve akit ailesini değerli kılan zor zamanlarda kendini göstermesidir. Ben böyle bir değere sahip olduğumuz için çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Allah’tan kendisine rahmet diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Ailesine sabırlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

HAYDER’den hayır duası

HAYDER’in ziyaretinde de Mustafa ağabeyin ruhu için dualar edildi, aşr-ı şerifler okundu. Ziyaretlere ev sahipliği yapan Akit Medya Grubu Müessese Müdürü Osman Nuri Karahasanoğlu, vefa örneği gösteren misafirlere teşekkürlerini iletti.

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