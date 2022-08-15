Dostları şahitlik etti: Mustafa Karahasanoğlu insanları kendisine değil Allah'ın dinine davet etti!

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Gazeteci Abdurrahman Dilipak ve Ekrem Kızıltaş ile Devlet eski Bakanı Hasan Aksay ve Refah Partisi eski Milletvekili Şevki Yılmaz, merhum yol ve dava arkadaşları Mustafa Karahasanoğlu ağabeyi Akit TV canlı yayınında anlattı.

Dilipak; "Bir söz var; yola çıktıklarınızla yolda bulduklarınız. Biz Mustafa Karahasanoğlu ile birbirimizi yolda bulmadık, yola çıktık. Atanmamış ve seçilmemiş sözcülerdik. Ve bir bedel ödemek gerektiğinde de o sonucu kabul ediyorduk." dedi.

'Buna şahidiz!'

Şevki Yılmaz da Mustafa Karahasanoğlu ağabeyin İslam davasına şahitlik ederek, şunları söyledi:

Kaybımız büyüktür ama o dünya okulundaki imtihanını güzel bitirdi. İnsanları kendine değil Allah'a davet etti. Allah'ın dini İslam'a davet etti. Buna şahidiz.

Devlet eski Bakanı Hasan Aksay da Mustafa Karahasanoğlu'nun mücahid ruhuna sahip olduğunu söyleyerek, ömrünü cihadla geçirdiğini ifade etti.