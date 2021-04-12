  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Dostları ilan etti: Kemal Kılıçdaroğlu da artık LGBTİ'li!
Siyaset

Dostları ilan etti: Kemal Kılıçdaroğlu da artık LGBTİ'li!

Eşcinsel bir grup azgın, CHP Genel Merkez Binası önünde basın açıklaması yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık fahri bir LGBTİ üyesi olduğunu açıklayan azgınlar, Kılıçdaroğlu ve diğerleri tarafından aldıkları destekle, akıllara zarar istekte bulundular.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 17:01:00 - 2021-04-12 17:02:44

 Yeniakit.com.tr 

Bir grup eşcinsel azgın, CHP Genel Merkezi önünde basın açıklaması düzenledi. "Bugün burada Türkiye'deki on binlerce LGBT üyesi arkadaşımızı temsilen karşınızdayız." diyen bir avuç azınlık azgın, iktidara ve aile savunucularına şu sözlerle başkaldırdı: "İstanbul Sözleşmesi'ni bir gece karanlığında ortadan kaldırmak isteyenlerle mücadeledemiz kararlılıkla ve cesaretle devam etmektedir. Bizlerin kararlılığına cesaretle güç veren, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ne teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Kılıçdaroğlu'na üyelik müjdesi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Haber Global yayınındaki LGBTİ açıklamarını hatırlatan azgınlar, "Önceki gün bir TV kanalında LGBT topluluğunun Türk aile yapısını bozduğu iddialarını reddeden CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu nezdinde LGBT topluluğuna sahip çıkan tüm demokrasi güçlerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüreklilikle ortaya koyduğu bu duruş bizlere gurur ve cesaret kaynağı olmuş, güç vermiştir." dedi. Kılıçdaroğlu'na üyelik müjdesi veren eşcinsel azgınlar, şöyle devam etti: "Yüreği bizlerle çarpan, homofobik faşizmin günden güne büyüdüğü dünyada bizleri kendi değerlerimizle kabul eden bu zor şartlar altında bizlere sahip çıkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu LGBT ailesinin fahri üyesi ilan ettiğimizi duyurmak isteriz."

Aile savunucularının dikkat çektiği tehlikeler, bir bir ortaya çıkıyor!

Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, muhaliflerden ve aile düşmanlarından aldıkları destekle daha fazlasını isteyen azgınlar, eşcinsel evlilik yapmak istediklerini söyledi:

"Bizler LGBT bireyler olarak her platformda, toplumsal cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin evlenebilmek, aile kurmak ve evlat edinebilme hakkının temin edilebilmesini istiyoruz. Bizler de kadın ve erkek bireyler gibi LGBT aileler olarak devletin ilgili kurumlarına resmi başvuruda bulunarak evlat edinebilme hakkının ülkemizde yasal güvenceyle bizlere de verilmesini istiyoruz. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bizler de örnek aileler inşa edebilir, topluma nitelikli insanlar kazandırabiliriz. Bizler bu yolda mücadele ederken birileri tarafından aile karşıtı ve toplum düşmanı gibi suçlamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Oysa bizler aile kurma, evlat edinebilme hakkı istiyoruz. Bizler öteki değiliz, herkes gibi bizler de toplumsal hakları doğuştan edinmiş insanlarız. Yaşamlarımızı başkalarının belirlediği normların değil, kendi arzularımızın peşinde kuracağımıza inanan insanlarız. Zaman bu baskıcı, çağdışı toplumsal dogmalardan kurtulma zamanıdır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İki dev marka resmen açıkladı! Türkiye'de üretecekler
Teknoloji

İki dev marka resmen açıkladı! Türkiye'de üretecekler

Teknoloji devlerinin Türkiye ilgileri gün geçtikçe daha da artıyor. Çinli devler TCL ve Xiaomi Türkiye'de televizyon üretmeyi planlıyor. ..
Darbe imalı bildiriye imza atan Türker Ertürk'ün Lions Kulübü ile bağlantısı
Gündem

Darbe imalı bildiriye imza atan Türker Ertürk'ün Lions Kulübü ile bağlantısı

Mason ve uzantısı Lions ve Rotary kulüplerine üye olmak ve bağlantı sağlamak yasak olmasın rağmen Türker Ertürk'ün, masonların görünen yüzü ..
Ahmet Çakar’dan sert açıklama: İçine edeyim böylesi...
Spor

Ahmet Çakar’dan sert açıklama: İçine edeyim böylesi...

Beşiktaş, BB Erzurumspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Ahmet Çakar, “Galatasaray maçında Babel elle kontrol Mustafa'nın golü iptal. 24 ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay