Dostlar alışverişte görsün! Mansur Yavaş bir işi daha yüzüne gözüne bulaştırdı

Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları son günlerde pik yaparak tırmanışa geçti. Ölü ve vefat sayıları her geçen gün artarken CHP'li belediyeler koronavirüse karşı aldıkları önlemler ve uygulamalar ile yetersizliklerini bir kez daha ortaya koydu.

Bunun son örneği ise CHP'li Mansur Yavaş idaresindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yaşandı. Salgını önlemeye çalışırken virüse adeta davetiye çıkartan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın vatandaşların ve taksi esnafının sağlığını hiçe saydığı ortaya çıktı.

Yaptığı her işi eline yüzüne bulaştıran ve sürekli olarak algı peşinde koşan Mansur Yavaş idaresindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin taksilere uyguladığı sözde korunaklı şeffaf kabinin virüsün yayılımına imkan tanıyacak şekilde yerleştirildiği ve üst kısmının açık olduğu görüldü.

Söz konusu görüntüler vatandaşlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Sosyal medya üzerinden belediye yönetimine çağrı yapan vatandaşlar, koronavirüse karşı gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Mansur Yavaş'ın beceriksiz ve işbilmez yönetimine bir tepki de AK Parti Çankaya İlçe Başkanı Mustafa Hasgül'den geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden videolu bir paylaşımda bulunan Hasgül, "Ankara Büyükşehir Belediyesinin taksilere uyguladığı korunaklı kabin !!! Tamamen algı yapılmış halkın ve #Taksici esnafının sağlığı hiçe sayılmış." ifadelerini kullandı.