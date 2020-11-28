  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Dostlar alışverişte görsün! Mansur Yavaş bir işi daha yüzüne gözüne bulaştırdı
Gündem

Dostlar alışverişte görsün! Mansur Yavaş bir işi daha yüzüne gözüne bulaştırdı

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın koronavirüs salgınına resmen davetiye çıkardığı ortaya çıktı. Belediye tarafından taksilere konulan sözde koruma kabininin virüsün yayılımına imkan tanıyacak şekilde yerleştirildiği ve üst kısım ile arasında boşluk olduğu görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 14:40:00 -

Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları son günlerde pik yaparak tırmanışa geçti. Ölü ve vefat sayıları her geçen gün artarken CHP'li belediyeler koronavirüse karşı aldıkları önlemler ve uygulamalar ile yetersizliklerini bir kez daha ortaya koydu.

Bunun son örneği ise CHP'li Mansur Yavaş idaresindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yaşandı. Salgını önlemeye çalışırken virüse adeta davetiye çıkartan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın vatandaşların ve taksi esnafının sağlığını hiçe saydığı ortaya çıktı. 

Yaptığı her işi eline yüzüne bulaştıran ve sürekli olarak algı peşinde koşan Mansur Yavaş idaresindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin taksilere uyguladığı sözde korunaklı şeffaf kabinin virüsün yayılımına imkan tanıyacak şekilde yerleştirildiği ve üst kısmının açık olduğu görüldü.

Söz konusu görüntüler vatandaşlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Sosyal medya üzerinden belediye yönetimine çağrı yapan vatandaşlar, koronavirüse karşı gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Mansur Yavaş'ın beceriksiz ve işbilmez yönetimine bir tepki de AK Parti Çankaya İlçe Başkanı Mustafa Hasgül'den geldi. 

Sosyal medya hesabı üzerinden videolu bir paylaşımda bulunan Hasgül, "Ankara Büyükşehir Belediyesinin taksilere uyguladığı korunaklı kabin !!! Tamamen algı yapılmış halkın ve #Taksici esnafının sağlığı hiçe sayılmış." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kardeş ülke bu kez şaşırttı: Pakistan'dan Esed rejimine şoke eden yardım!
Dünya

Kardeş ülke bu kez şaşırttı: Pakistan'dan Esed rejimine şoke eden yardım!

Pakistan yönetiminin Esed rejimine bir ay içinde ikinci yardım paketini gönderdiği bildirildi.

Habertürk canlı yayınında ilginç anlar!
Medya

Habertürk canlı yayınında ilginç anlar!

Habertürk ekranlarında canlı yayın sırasında bir çalışan stüdyoya girdi. Canlı yayına girdiğini fark eden çalışan hızlı adımlarla uzaklaşmay..
E-devlet ile seyahat izin belgesi nasıl alınır?
Yaşam

E-devlet ile seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Seyahat izin belgesinin nasıl alındığı araştırılıyor. Şehirlerarası seyahat edecek olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların 20.05.2020 tarih ve 82..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay