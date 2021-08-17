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Ekonomi Dosta güven düşmana korku salıyor! Türk savunma sanayisi gövde gösterisine çıkıyor
Ekonomi

Dosta güven düşmana korku salıyor! Türk savunma sanayisi gövde gösterisine çıkıyor

Türk savunma sanayisinin son dönemde geliştirdiği ürünlerin vitrine çıkacağı 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2021) yarın kapılarını açıyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 11:07:00 -
Dosta güven düşmana korku salıyor! Türk savunma sanayisi gövde gösterisine çıkıyor

17-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuar, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Dünyada düzenlenmekte olan 32 savunma sanayisi fuarı arasında katılımcı firma sayısı itibarıyla üçüncü sırada yer alan IDEF, Türkiye’nin bir dünya markası olarak 15’inci kez kapılarını açacak.

Salgına özel tedbirler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle güvenliğin en ön planda olduğu IDEF’te devlet erkanının, heyetlerin, görevlilerin, katılımcıların ve ziyaretçilerin sağlığını riske atmamak için bir dizi tedbir alındı. Fuarda, maske, mesafe ve temizlik kuralları başta olmak üzere tüm tedbirlere tavizsiz uyulması sağlanacak.

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